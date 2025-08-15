Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 11:30

Тысячи людей следили за полетом спецрейсов, следующих на саммит на Аляске

Тысячи людей следили за полетом спецрейсов, которые приземлялись на Аляске перед проведением российско-американского саммита.

На одном из рейсов находились журналисты кремлевского пула – полет длился почти 10 часов. Корреспонденты рассказали, что на борту им давали котлеты по-киевски.

Центральной темой саммита, на котором пройдут переговоры Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, станет урегулирование конфликта на Украине. Но, по словам политологов, лидеры двух стран будут говорить о широком пакете договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

