Илон Маск хочет разработать костюм железного человека после покушения на Дональда Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск хочет разработать костюм железного человека после покушения на экс-президента Штатов Дональда Трампа. Так Маск отреагировал на комментарии подписчиков в соцсети Х о том, что ему тоже стоит задуматься о своей безопасности.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика.

Сколько было покушений на политиков в США с момента образования этой страны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.