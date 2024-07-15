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15 июля, 19:45

Политика

Илон Маск хочет разработать костюм железного человека после покушения на Дональда Трампа

Илон Маск хочет разработать костюм железного человека после покушения на Дональда Трампа

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Трамп заявил, что не будет менять свой график после покушения

Американский бизнесмен Илон Маск хочет разработать костюм железного человека после покушения на экс-президента Штатов Дональда Трампа. Так Маск отреагировал на комментарии подписчиков в соцсети Х о том, что ему тоже стоит задуматься о своей безопасности.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика.

Сколько было покушений на политиков в США с момента образования этой страны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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