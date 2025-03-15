За последние сутки российские войска освободили поселения Рубанщина и Заолешенка в Курской области, сообщили в Минобороны. На ранее освобожденных территориях, в Судже и близлежащих селах, инженерные войска приступили к разминированию.

При отступлении ВСУ оставили после себя множество мин. Как рассказали российские саперы, они обнаружили в том числе запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы противопехотные мины "Лепесток". Группы разминирования оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов.