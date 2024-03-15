Явка на выборах президента России составила 17,92% 15 марта

Явка на выборах президента России на 15:22 составила 17,92% – такие данные привел Центризбирком. Среди всех регионов, где есть дистанционное электронное голосование, лидирует Москва. Здесь выбор онлайн сделали более 1,5 миллиона человек.

В Москве открыты 2 204 участка во всех районах города. На участках можно проголосовать традиционным способом или использовать специальный терминал электронного голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.