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15 марта, 15:45

Политика

Явка на выборах президента России составила 17,92% 15 марта

Явка на выборах президента России составила 17,92% 15 марта

Россиянам рассказали о процедуре дистанционного электронного голосования на выборах

Москвичи активнее остальных россиян голосуют онлайн на выборах президента

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Явка на выборы в России составила почти 9%

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Явка на выборах президента России на 15:22 составила 17,92% – такие данные привел Центризбирком. Среди всех регионов, где есть дистанционное электронное голосование, лидирует Москва. Здесь выбор онлайн сделали более 1,5 миллиона человек.

В Москве открыты 2 204 участка во всех районах города. На участках можно проголосовать традиционным способом или использовать специальный терминал электронного голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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