Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Народная артистка РФ Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента России. Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Оперативном штабе по наблюдению за выборами. Она отметила, что организация голосования находится на высоком уровне.

Выборы президента России проходят в Москве штатно и без нарушений. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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