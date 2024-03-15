15 марта, 13:30Политика
Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами
Народная артистка РФ Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента России. Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Оперативном штабе по наблюдению за выборами. Она отметила, что организация голосования находится на высоком уровне.
Выборы президента России проходят в Москве штатно и без нарушений. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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