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15 марта, 13:30

Политика

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Свыше 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Более 1,5 миллиона бюллетеней выданы в столице к середине 15 марта

Новости часа: более 1,5 млн человек приняли участие в голосовании в Москве за 4 часа

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек

1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Явка избирателей на выборах президента по России превысила 5,5%

Сервис по наблюдению за электронным голосованием в Москве представил актуальные данные

Председатель МГИК Ольга Кириллова отметила высокую активность избирателей

Биатлонистка Зайцева проголосовала онлайн на выборах президента в Москве

Народная артистка РФ Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах президента России. Певица подчеркнула, что приняла участие в голосовании, находясь в Оперативном штабе по наблюдению за выборами. Она отметила, что организация голосования находится на высоком уровне.

Выборы президента России проходят в Москве штатно и без нарушений. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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