Москвичам рассказали о программе "Миллион призов"

Жители столицы, которые сделают свой выбор через систему дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ, смогут получить подарок от программы "Миллион призов".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.