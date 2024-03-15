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15 марта, 10:45

Общество

Москвичам рассказали о программе "Миллион призов"

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Жители столицы, которые сделают свой выбор через систему дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ, смогут получить подарок от программы "Миллион призов".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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