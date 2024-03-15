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15 марта, 15:30

Политика

Москвичи активнее остальных россиян голосуют онлайн на выборах президента

Москвичи активнее остальных россиян голосуют онлайн на выборах президента

Явка на выборах президента по стране достигла 10,40%

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Явка на выборы в России составила почти 9%

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Свыше 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Москва лидирует по количеству проголосовавших онлайн. Такие данные приводит Центризбирком. В 2024 году участники ДЭГ получают шанс выиграть подарки по программе "Миллион призов".

Те, кто проголосуют дистанционно, поучаствуют в розыгрыше умной колонки, билетов в парк развлечений или призовых баллов, которые можно потратить в магазинах или на благотворительность.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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