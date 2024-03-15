Москвичи активнее остальных россиян голосуют онлайн на выборах президента

Москва лидирует по количеству проголосовавших онлайн. Такие данные приводит Центризбирком. В 2024 году участники ДЭГ получают шанс выиграть подарки по программе "Миллион призов".

Те, кто проголосуют дистанционно, поучаствуют в розыгрыше умной колонки, билетов в парк развлечений или призовых баллов, которые можно потратить в магазинах или на благотворительность.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.