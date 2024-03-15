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15 марта, 09:15

Политика

Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме

Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме

В Москве начались выборы президента России

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 марта

Электронные бюллетени на выборах президента уже получили более 200 тыс москвичей

Избирательные участки в Москве откроются через час

В РФ началось трехдневное голосование на выборах президента страны

В Центризбиркоме открылся информационный центр

На электронных выборах в Москве предусмотрели работу в нештатных ситуациях

Информирование москвичей о выборах ведется только через официальные каналы – ДИТ

Москва подготовилась к нештатным ситуациям в ДЭГ на выборах президента – МГИК

Все избирательные участки в Москве открылись в штатном режиме. Об этом сообщили в московской городской избирательной комиссии.

За первый час после старта голосования в столице около 200 тысяч человек уже проголосовали онлайн. Сделать это до 17 марта можно на сайте mos.ru. Для этого понадобится только полностью заполненная учетная запись.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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