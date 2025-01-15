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15 января, 21:45

Политика

США частично разрешили операции с рядом российских банков

США частично разрешили операции с рядом российских банков

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США частично разрешили операции с рядом российских банков. Это следует из опубликованной лицензии американского минфина.

Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских банков "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, Альфа-Банк, Сбербанк, Совкомбанк, "Росбанк", ВЭБ и ВТБ, а также страховой компании "Ингосстрах". Кроме того, Штаты разрешили операции с некоторыми подсанкционными компаниями до 1 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
политикаэкономикавидеоЕкатерина Фоменко
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