Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 июня.

Владимир Путин провел переговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась около 50 минут. Лидеры поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке, также были затронуты вопросы скорейшего окончания конфликта на Украине.

Еще одна группа российских военнослужащих вернулась с территории Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. В Минобороны опубликовали первые кадры с военными.

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Баку. Об этом сообщил его представитель. Ранее Бондарчука вместе с его съемочной командой эвакуировали из Ирана. Они находились там на съемках, но были вынуждены срочно выехать из-за обострения ситуации. При поддержке российского дипведомства группа из 86 человек пересекла границу между Азербайджаном и Ираном на автобусе.