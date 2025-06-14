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Новости

14 июня, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Новости мира: в Вашингтоне пройдет парад к 250-летию армии США и дню рождения Трампа

Еще одна группа российских военных вернулись с Украины по договоренностям в Стамбуле

Новости мира: Белый дом начал проверку контрактов Маска после ссоры с Трампом

Госдума рассмотрит законопроект о единых стандартах ручной клади

Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР и Сумской области

Россия приостановила полеты над странами Ближнего Востока из-за обострения конфликта

Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан

Иран выпустил сотню баллистических ракет в сторону Израиля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 июня.

Владимир Путин провел переговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась около 50 минут. Лидеры поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке, также были затронуты вопросы скорейшего окончания конфликта на Украине.

Еще одна группа российских военнослужащих вернулась с территории Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. В Минобороны опубликовали первые кадры с военными.

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Баку. Об этом сообщил его представитель. Ранее Бондарчука вместе с его съемочной командой эвакуировали из Ирана. Они находились там на съемках, но были вынуждены срочно выехать из-за обострения ситуации. При поддержке российского дипведомства группа из 86 человек пересекла границу между Азербайджаном и Ираном на автобусе.

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