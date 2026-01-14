Российская армия продвигается в районе города Орехов в Запорожской области

В Запорожской области российские войска продолжают активное продвижение в районе города Орехов, занимая по пути небольшие населенные пункты. Как сообщил военный эксперт Олег Иванов, Орехов является важным городом для последующего продвижения к Запорожью.

В направлении города действует группировка войск "Днепр", которая ранее освободила Степногорск и Приморск. Боевые действия также идут южнее Орехова, в районе населенного пункта Малая Токмачка, где достигнуты тактические успехи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.