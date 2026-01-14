В начала СВО уничтожены 670 самолетов и 283 вертолета ВСУ

По данным Минобороны России, за время проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета и более 100 тысяч беспилотников ВСУ. Противник также потерял свыше 27 тысяч танков и боевых машин.

В Запорожской области российская армия продолжает активное продвижение в районе города Орехова, занимая по пути небольшие населенные пункты. Ранее под контроль российских сил перешло село Новобойковское.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.