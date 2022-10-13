В Сети показали, как записываются обращения Зеленского

В Сети показали, как записываются обращения президента Украины Владимира Зеленского. Это работа команды британских специалистов по компьютерной графике, которая создавала голографическое выступление украинского президента для европейского форума.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что технологии, показанные в ролике, позволят британцам записывать любые видео от имени Зеленского, даже без его согласия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.