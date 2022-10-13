Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:30

Политика

В Сети показали, как записываются обращения Зеленского

В Сети показали, как записываются обращения Зеленского

Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T

Спецназ РФ уничтожил переправу ВСУ

Китай воздержится при голосовании спецсессии ГА ООН по резолюции по Украине

ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ

Глава постоянной делегации ЕС снова призвал Сербию ввести санкции против России

США заявили, что считают КНР главным геополитическим вызовом

Чехия запретит въезд россиян с 25 октября

ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

В Сети показали, как записываются обращения президента Украины Владимира Зеленского. Это работа команды британских специалистов по компьютерной графике, которая создавала голографическое выступление украинского президента для европейского форума.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что технологии, показанные в ролике, позволят британцам записывать любые видео от имени Зеленского, даже без его согласия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатехнологиивидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика