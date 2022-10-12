Захарова пообещала не оставить без ответа новые санкции Японии против РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Новые антироссийские санкции Японии не останутся без адекватного ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала введенные ограничения незаконными. По мнению Захаровой, при принятии новых санкций Токио следовал "в русле антироссийского курса Запада".

Захарова напомнила, что Япония запретила поставлять в Россию материалы, имеющие отношение к производству химического оружия.

"Вызывает недоумение, что такую "заботу" о недопустимости производства и распространения оружия массового уничтожения, причем в отношении страны, которая с 1997 года является участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 году полностью уничтожила все его запасы, проявляет государство, так и не утилизировавшее по прошествии более 70 лет огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в свое время территории КНР", – говорится в опубликованном на сайте МИД официальном комментарии Захаровой.

Цинизм ситуации, добавила представитель министерства, усугубляет тот факт, что Япония до сих пор не раскаялась за свои преступные эксперименты по применению бактериологического и химического оружия в годы Второй мировой войны.

Япония ввела запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с химическим оружием 26 сентября. Тогда же Токио внес в санкционные списки НПО "Эталон" и АО "Энергия", "Мосэлектронпроект", Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова НИЦ "Курчатовский институт".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!