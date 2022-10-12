США в рамках новой стратегии нацбезопасности берут курс на сдерживание РФ

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Белый дом представил новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, уделив внимание отношениям с РФ и КНР. Об этом сообщает ТАСС.

В документе указано, что Россия и Китай все более связаны между собой, однако представляют разные вызовы в отношении Соединенных Штатов Америки.

"Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая все еще фундаментально опасную Россию", – гласит новая американская стратегия.

Ранее в США была опубликована новая стратегия по развитию присутствия в Арктике с фокусом на вопросы, которые касаются геополитики и изменения климата. Документ подразумевает эффективную конкуренцию с Россией и Китаем.

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