Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов

Разорение России можно считать основной целью Запада, но подобное желание вряд ли смогут реализовать, сообщает издание Junge Welt со ссылкой на депутата бундестага Севимы Дагделен.

Она утверждает, что НАТО во главе с ФРГ создают все условия для того, чтобы РФ и Украина никогда не примирились.

"Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично", – утверждает Дагделен.

Депутат подчеркнула, что из-за действий западных государств в желании "загубить" РФ экономической войной страдают не жители России, а люди из Европы. По ее мнению, санкции стали причиной ухудшения немецкого производства, так как продукцию делали с помощью недорогого российского топлива.

"Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены", – поделилась она.

Помимо этого, депутат отметила, что в целом мир не желает осуждать Россию за столкновение с Украиной. Она поделилась, что многие государства обвиняют именно Запад в эскалации конфликта.

6 октября Европейский союз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. Туда вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

После в СМИ сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение девятого пакета санкций против России. Источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС рассказал, что новый раунд санкций обсуждается после очередной эскалации, которую можно было наблюдать 10 октября. При этом источник заверил, что введение потолка цен на российский газ сейчас не обсуждается.

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