Трое мирных жителей Горловки погибли из-за обстрелов

Трое мирных жителей Горловки погибли 13 августа из-за обстрелов, сообщил мэр города.

Петербург передаст художественную литературу для библиотек Мариуполя, заявили в администрации губернатора.

Котельную построят для стадиона "Авангард" на востоке Москвы, сообщил Москомстройинвест.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.