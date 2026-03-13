13 марта, 13:45Политика
Трамп заявил на встрече стран G7, что Иран скоро капитулирует
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 на виртуальной встрече, что Иран "вот-вот капитулирует". Об этом сообщают западные СМИ.
Между тем США совместно с Израилем планируют перейти к секретным операциям в Иране. Произойдет это после окончания так называемой горячей фазы. США хотят усилить внешнее экономическое давление, в случае, если союзники примут решение прекратить боевые действия.
