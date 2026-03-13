СМИ сообщили, что США израсходовали критически важные боеприпасы в Иране

США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы на годы вперед. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников. По их данным, истощены запасы в том числе высокотехнологичных ракет большой дальности Tomahawk.

Последствия ВМС будут чувствовать несколько лет, уверены журналисты. При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы страны безлимитны. О завершении конфликта пока не идет речи.

