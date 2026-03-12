Артиллеристы группировки "Север" огнем из самоходных гаубиц "Мста-С" поразили замаскированные опорные пункты, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в Харьковской области. Ранее бойцы подразделений этой же группировки войск установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области.

Как отметил военный политолог Василий Фатигаров, этот населенный пункт освобожден в рамках выполнения поручения президента о создании зоны безопасности на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей, чтобы враг не имел возможности наносить удары по территории России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.