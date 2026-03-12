Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:45

Политика

Артиллеристы группировки "Север" поразили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки "Север" поразили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

В Шри-Ланке разрешили выполнить 5 дополнительных рейсов для вывоза россиян

В АТА рассказали, что делать с аннулированными поездками в страны Ближнего Востока

Российские туристы не могут покинуть курорты Таиланда, Шри-Ланки и Мальдив

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

Трамп заявил, что цены на нефть вскоре снизятся сильнее ожидаемого

Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

Россияне аннулировали более 15% туров в ОАЭ

Иранские военные нанесли удары по двум судам, которые могут быть связаны с Израилем и США

В Кремле усомнились в достоверности требований Ирана к США

Артиллеристы группировки "Север" огнем из самоходных гаубиц "Мста-С" поразили замаскированные опорные пункты, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в Харьковской области. Ранее бойцы подразделений этой же группировки войск установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области.

Как отметил военный политолог Василий Фатигаров, этот населенный пункт освобожден в рамках выполнения поручения президента о создании зоны безопасности на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей, чтобы враг не имел возможности наносить удары по территории России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика