Новости мира: кандидаты на пост президента США набрали нужное число голосов на праймериз

Действующий глава Белого дома Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп набрали необходимое число голосов делегатов на праймериз и выдвинулись от своих партий. Известно, что последние опросы демонстрируют непопулярность обоих кандидатов. Также считается, что их предвыборные кампании усугубят политические и культурные разногласия в США.

В китайском Саньхэ разбирают завалы на центральной улице города. Мощный взрыв превратил в руины здание ресторана. По предварительной версии, произошла утечка газа. Два человека погибли, еще почти 30 посетителей госпитализированы.

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