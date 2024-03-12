Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут принять участие в онлайн-голосовании на выборах президента России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Систему электронного голосования адаптировали под работу скринридеров. Речь идет о специальной программе, которая озвучивает отображенные на экране текст и элементы навигации. Она поможет избирателям с ограниченными возможностями проголосовать самостоятельно.

С помощью скринридеров незрячие и люди с нарушениями моторики смогут сориентироваться в том, какие кнопки, ссылки и поля представлены на странице, а также послушать текстовую информацию. Во время онлайн-голосования скринридер зачитает порядок проведения процедуры. После этого он озвучит избирателю список кандидатов и обозначит активные кнопки.

Разработчики используют такую технологию уже не первый год. Так, жители столицы с нарушениями зрения и моторики смогли самостоятельно проголосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года, на выборах муниципальных депутатов в сентябре 2022 года и на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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