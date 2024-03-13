РФ не вмешивается в выборы США и готова работать с любым президентом – Путин

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Москва не вмешивается в ход американских президентских выборов и готова работать с любым избранным президентом США. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель", – цитирует РИА Новости президента РФ.

Вместе с тем Путин отметил, что предвыборная ситуация в Соединенных Штатах приобретает все более нецивилизованный характер. По его словам, стало очевидно, что американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова.

Ранее Владимир Путин уже сообщал, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберут американские граждане, но предпочтительнее будет, если победит действующий глава Белого дома Джо Байден.

Как отметил президент РФ, Байден более опытный и прогнозируемый политик старой формации. Вместе с тем у экс-президента США Дональда Трампа есть собственный взгляд на то, как должны развиваться отношения Америки с их союзниками, добавил Путин.

Дональд Трамп согласился с мнением Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту главы Белого дома более выгоден России. По его мнению, это свидетельствует о том, что с Байденом во главе США "стали насмешкой для всего мира".

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей