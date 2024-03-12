Песков назвал ожидаемыми попытки извне поставить под сомнение законность выборов в РФ

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Москва ожидала, что недружественные государства предпримут попытки поставить под сомнение легитимность выборов президента РФ, однако для российской стороны главными являются воля избирателей и собственные интересы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это все было весьма и весьма ожидаемо, поэтому здесь просто нужно проявлять последовательность, проявлять стойкость, а главное, ориентироваться на наши собственные интересы, ориентироваться на волю избирателей, которую они продемонстрируют в пятницу, субботу и воскресенье", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что для властей России это будет главным.

Вместе с тем Песков отметил, что сейчас рано давать какие-либо оценки досрочному голосованию. Он призвал дождаться самих выборов.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что американская сторона посредством оппозиционных ресурсов в интернете публикует призывы, в которых от граждан России требует проигнорировать выборы российского президента.

Согласно данным СВР, в США намерены воспользоваться кибератаками, направленными на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ. Вашингтон этим способом хочет помешать системе по подсчету голосов, уточнили в службе.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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