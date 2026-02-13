Новости мира: премьер Словакии заявил, что Европа находится в стрессе и страхе

Европа находится в стрессе и страхе. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на неформальном саммите в Брюсселе. По его словам, на фоне утраты конкурентоспособности Евросоюза из региона уходят серьезные компании.

По данным газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп намерен снизить ряд пошлин на стальные и алюминиевые изделия. Год назад их подняли до 25%, а затем и до 50%. Экономисты уверяют, что меры, принятые президентом, в первую очередь влияют на простых американцев.

