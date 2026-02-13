Минобороны РФ опубликовало данные о потерях техники ВСУ за время СВО

Всего, по данным Минобороны РФ, за время проведения СВО уничтожены 670 самолетов ВСУ, 283 вертолета и более 100 тысяч беспилотников. Противник потерял больше 27 тысяч танков и боевых машин, а также 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Вооруженные силы России продвигаются в ДНР на славянском направлении. Военные обозреватели уточняют, что российские войска наступают широким фронтом. Главная цель заключается в контроле над местными высотами, что позволит продвинуться непосредственно к Славянску.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.