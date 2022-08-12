В зоомагазинах запретят продавать собак и кошек. Об этом рассказали в Госдуме. Законопроект уже прошел первое чтение. Окончательно принять его планируют уже осенью. При этом торговля грызунами, рыбками и попугайчиками по-прежнему будет разрешена.

В России введут штрафы за выброшенных домашних животных. Кодекс об административных правонарушениях пополнится шестью новыми составами преступлений. Все они будут связаны с жестоким обращением. Начнут строже следить за питомниками, приютами, цирками и зоопарками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.