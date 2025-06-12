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Новости

12 июня, 20:30

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Третья группа российских военных вернулась из украинского плена

ВС РФ вышли на западную границу ДНР

ВС РФ освободили села Александро-Калиново и Ступочки в зоне СВО

Новости мира: беспорядки в США охватили новые штаты

В Госдуме разработали правила обязательного чипирования собак

Новости мира: протесты против мигрантов охватили Северную Ирландию

За сутки поражены 150 районов дислокации ВСУ и иностранных наемников

В Подмосковье доставили вторую группу освобожденных российских бойцов

Самолет с российскими военнослужащими, которые вернулись с территории подконтрольной Киеву, прилетел в Подмосковье. После приземления военнослужащие сошли с трапа и скандировали "Россия".

С Днем России москвичей поздравит заслуженная артистка России Юлия Пересильд и ее музыкальная группа "МанNдрагора". В рамках проекта "Театральный бульвар" они представят специальную программу "Птица-Победа".

Экипаж электросудна "Химка" спас двух человек из воды в районе Шелепихинского моста. Команда остановила судно, подняла тонущих на борт и оказала помощь. Как сообщили в Дептрансе, капитан Сазонов Андрей и его помощник Виталий Ковальский действовали строго по инструкции.

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