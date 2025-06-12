Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Самолет с российскими военнослужащими, которые вернулись с территории подконтрольной Киеву, прилетел в Подмосковье. После приземления военнослужащие сошли с трапа и скандировали "Россия".

С Днем России москвичей поздравит заслуженная артистка России Юлия Пересильд и ее музыкальная группа "МанNдрагора". В рамках проекта "Театральный бульвар" они представят специальную программу "Птица-Победа".

Экипаж электросудна "Химка" спас двух человек из воды в районе Шелепихинского моста. Команда остановила судно, подняла тонущих на борт и оказала помощь. Как сообщили в Дептрансе, капитан Сазонов Андрей и его помощник Виталий Ковальский действовали строго по инструкции.