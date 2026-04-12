Переговоры делегаций США и Ирана продолжались 21 час в Исламабаде

Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде продолжались 21 час и носили предметный характер. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Сначала стороны общались через посредника в лице Пакистана.

Его представители предложили организовать совместное патрулирование Ормузского пролива и открыть его для прохождения танкеров. Позже делегации перешли к прямому диалогу, где обсуждали иранскую ядерную программу, возможные репарации, перспективы снятия санкций и завершение конфликта в регионе.

