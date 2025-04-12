Расчеты российских гаубиц Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения нанесли удар по бронетехнике ВСУ в приграничных районах Курской области. Украинские подразделения пытались закрепиться в полуразрушенных зданиях, но были обнаружены беспилотниками и уничтожены.

Между тем бойцы группировки войск "Север" освободили 3 населенных пункта на курском направлении за неделю. Среди них – Гуево, а также Басовка и Журавка.

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