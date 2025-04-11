Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вооруженные силы Украины атаковали 16 домов, шесть машин, трактор и школу в селе Быканово Обоянского района Курской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, серьезные повреждения зданий и транспорта не были зафиксированы, однако в котельной образовательного учреждения выбиты стекла и посечен фасад.

"Сейчас саперы завершили проверку территории, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", – добавил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ближайшее время специалисты затянут выбитые стекла пленкой, а также проведут замеры для замены стеклопакета. Кроме того, ремонтные бригады устранят остальные повреждения.

"Уважаемые жители, враг не оставляет попыток атаковать наши мирные города и села. Прошу всех соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность!" – подытожил врио главы субъекта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Запада не получится замолчать и скрыть преступления ВСУ на территории Курской области. Как уточнила дипломат, западные страны "покрывают и прикрывают" преступления украинской армии.

Также посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что преступления украинской армии в регионе показывают истинное лицо режима президента Украины Владимира Зеленского.

Так он прокомментировал сообщения об обнаружении российскими военными тел семи мирных жителей в освобожденном населенном пункте Русское Поречное.