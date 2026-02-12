Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:15

Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении переработок

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении переработок

Тарифы ЖКХ в России могут взять под особый контроль

"Интервью": Мария Захарова – о том, почему считает брифинг полем боя

ВС РФ начали наступление на Славянск с севера и юга

"Деньги 24": россияне потеряли 300 млрд рублей из-за телефонного мошенничества

Сим-карты детей возьмут под особый контроль в России

Захарова рассказала о правилах и законах в дипломатии

Производителей в РФ могут обязать предупреждать об уменьшении объема товара в упаковке

Решение администрации Трампа о выходе из ВОЗ повлекло экономический кризис в организации

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который увеличивает максимально допустимый объем переработок. Документ дает возможность оформлять сверхурочные часы официально. Это обеспечивает права сотрудников на более высокий доход.

Согласно законопроекту, предельное количество часов переработки в год предлагается увеличить со 120 до 240. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данное решение было принято на основе международного опыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

