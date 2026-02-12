Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении переработок

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который увеличивает максимально допустимый объем переработок. Документ дает возможность оформлять сверхурочные часы официально. Это обеспечивает права сотрудников на более высокий доход.

Согласно законопроекту, предельное количество часов переработки в год предлагается увеличить со 120 до 240. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данное решение было принято на основе международного опыта.

