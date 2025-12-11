Форма поиска по сайту

11 декабря, 07:15

Политика

В США предложили ввести проверку соцсетей у туристов при въезде

В США предложили ввести проверку соцсетей у туристов при въезде

Таможенники и пограничники при въезде в США начнут проверять у всех туристов историю аккаунтов в соцсетях за последние 5 лет. Такой механизм разрабатывают в администрации американского президента Дональда Трампа. Соответствующий проект опубликовали в Федеральном реестре.

Новое требование будет распространяться также на туристов, которым для въезда в страну виза не нужна, например, на жителей Великобритании и Германии. Кроме информации о соцсетях также будут запрашивать адреса электронной почты, номера телефонов и данные о членах семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика туризм за рубежом

