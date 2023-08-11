11 августа, 22:00Политика
В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с фигуристами
В общественном штабе Сергея Собянина состоялась встреча с известными фигуристами. Она прошла в рамках цикла "Век достижений", приуроченного к столетию московского спорта.
Олимпийские чемпионы и прославленные тренеры обсудили самые актуальные темы, касающиеся развития фигурного катания – от открытия общедоступных катков до строительства комплексов для тренировок профессионалов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.