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11 августа, 22:00

Политика

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с фигуристами

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с фигуристами

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В общественном штабе Сергея Собянина состоялась встреча с известными фигуристами. Она прошла в рамках цикла "Век достижений", приуроченного к столетию московского спорта.

Олимпийские чемпионы и прославленные тренеры обсудили самые актуальные темы, касающиеся развития фигурного катания – от открытия общедоступных катков до строительства комплексов для тренировок профессионалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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