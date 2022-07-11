ВС РФ взяли под контроль село Григорьевка на Украине

Российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Григорьевку и продолжают работать в Серебрянке. Боевые действия идут в окрестностях Ивано-Дарьевки.

Также ВС РФ наступают на Артемовском направлении. У Краснополья ВКС России сбили Миг-29 ВСУ. Два самолета уничтожили на Донецком фронте – это украинские Су-25. Кроме того, в Запорожской области наши войска провели артподготовку в окрестностях Гуляйполя и Орехова.

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