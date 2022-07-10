ВКС РФ сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29 за сутки

Фото: Минобороны РФ

Самолеты вооруженно-космических сил России Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29 за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Истребители сбили самолеты в воздухе в районе населенных пунктов Барвенково Харьковской области, Троицкое ДНР и Краснополье ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что вооруженные силы России уничтожили свыше 1 000 артиллерийских снарядов к американским гаубицам М777 в Славянске. Он также рассказал и об уничтожении до 100 военнослужащих Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

