США пытаются затянуть украинский конфликт любой ценой – посольство РФ

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Соединенные Штаты, отправляя Киеву новые вооружения, в том числе комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS, пытаются затянуть конфликт любой ценой, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт, <...> компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.
В посольстве подчеркнули несостоятельность тезиса США о том, что продукция военного назначения используется украинской стороной исключительно в оборонительных целях. Дипломаты указали, что киевские власти и нацформирования применяют поставляемое Штатами оружие для уничтожения городов Донбасса.
Накануне в Пентагоне заявили, что Киев с учетом новых американских поставок будет владеть 12 реактивными системами залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить на Украину боеприпасы к данным средствам.
Ранее в посольстве РФ заявили, что передача Вашингтоном артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России. По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.
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