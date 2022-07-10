Российские минометные расчеты уничтожили часть артиллерийских установок украинских бойцов

Российские минометные расчеты уничтожили еще несколько артиллерийских установок украинских боевиков. Бойцы расположились на замаскированных позициях, приготовились к бою и дождались информации от беспилотников, ведущих разведку в небе над украинскими позициями.

Российская армия использует в зоне проведения спецоперации новейшие образцы вооружения и техники. Так, минометная батарея способна перейти из походного положения в боевое буквально за пару минут и тут же открыть огонь по противнику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.