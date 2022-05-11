Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

США будут поставлять Украине оружие и военную технику без каких-либо ограничений. Это позволяет закон о "ленд-лизе", который подписал Джо Байден.

Последний раз такую схему использовали во время Второй Мировой войны. Эксперты отмечают, что расплачиваться за эти поставки Киеву придется не одно десятилетие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.