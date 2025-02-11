Правила оплаты отопления запретят менять в России

Властям российских регионов запретят менять правила оплаты счетов за отопление. В тех областях, где суммы начисляются непосредственно во время отопительного сезона, такая схема сохранится и в будущем.

В то же время в Москве сохранится схема, которая действует в настоящее время, – платежи за отопление равномерно распределяются на все месяцы года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.