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11 февраля, 06:15

Политика

Правила оплаты отопления запретят менять в России

Правила оплаты отопления запретят менять в России

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Властям российских регионов запретят менять правила оплаты счетов за отопление. В тех областях, где суммы начисляются непосредственно во время отопительного сезона, такая схема сохранится и в будущем.

В то же время в Москве сохранится схема, которая действует в настоящее время, – платежи за отопление равномерно распределяются на все месяцы года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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