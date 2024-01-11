Посольство РФ прокомментировало передачу рижского "Дома Москвы" в собственность Латвии

Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства актом произвола и грабежа, а также уведомило об ответных мерах. Ранее парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о конфискации данного здания.

"Дом Москвы" в Риге открыли в мае 2004 года по соглашению мэров столиц двух государств. Его основная задача – налаживать экономические и культурные связи между городами. Право собственности на него закреплено за московским департаментом городского имущества. Теперь, согласно плану латвийского парламента, здание продадут.

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