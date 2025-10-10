Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

Российские операторы дронов уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Военнослужащие использовали беспилотники самолетного типа "Молния – 2", способные развивать большую скорость чем обычные FPV. Точным попаданием все цели были ликвидированы.

В то же время расчет ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожает живую силу и технику противника в Херсонской области с высокой результативностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.