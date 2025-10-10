Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила удары по Газе после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня. Тель-Авив утверждает, что все цели операции достигнуты. Среди них – возвращение заложников, разгром ХАМАС и обеспечение безопасности Израиля. Тем временем в Газе спасательные бригады празднуют прекращение огня. Парамедики и сотрудники гражданской обороны поют религиозные гимны и угощают друг друга сладостями в честь этого события.

США договорились с Финляндией о совместном строительстве и покупке одиннадцати ледоколов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом. На данный момент у США есть всего один действующий ледокол – Polar Star. У других стран их гораздо больше. Четыре судна построят в Финляндии, а еще семь в США при участии финских специалистов. Первый корабль Вашингтон получит уже в 2028 году.

