Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 07:15

Политика

Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

"Новости дня": в России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

Новости мира: ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области

ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

В ГД предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по ЖКХ

Россия призвала США ответственно подойти к передаче ракет Tomahawk Украине

"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила удары по Газе после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня. Тель-Авив утверждает, что все цели операции достигнуты. Среди них – возвращение заложников, разгром ХАМАС и обеспечение безопасности Израиля. Тем временем в Газе спасательные бригады празднуют прекращение огня. Парамедики и сотрудники гражданской обороны поют религиозные гимны и угощают друг друга сладостями в честь этого события.

США договорились с Финляндией о совместном строительстве и покупке одиннадцати ледоколов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом. На данный момент у США есть всего один действующий ледокол – Polar Star. У других стран их гораздо больше. Четыре судна построят в Финляндии, а еще семь в США при участии финских специалистов. Первый корабль Вашингтон получит уже в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика