Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 21:30

Политика

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов

Меньше часа остается до окончания голосования в Москве

Меньше двух часов остается до окончания голосования в Москве

Явка на выборах мэра Москвы составила почти 40%

Явка на выборах в Москве выросла почти до 40%

Более 2,7 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы на 12:00

Более 27 тыс DDoS-атак совершено на систему ДЭГ

Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Сергей Собянин поблагодарил москвичей, а также членов штаба и активистов за поддержку на выборах мэра Москвы. По итогам онлайн-голосования, на выборах Собянин набрал более двух миллионов голосов, сообщил Мосгоризбирком. По данным комиссии, явка избирателей в столице стала рекордной и составила 42,5%.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоСветлана КлючниковаАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика