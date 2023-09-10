Памфилова дистанционно проголосовала на выборах губернатора Подмосковья

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова приняла участие в едином дне голосования, отдав свой голос онлайн на губернаторских и местных выборах в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК РФ.

"Элла Памфилова, как и обещала, впервые проголосовала через ДЭГ", – говорится в сообщении.

В 2023 году дистанционное электронное голосование в Подмосковье проходит впервые. Московская область на данный момент лидирует по количеству заявок на участие в ДЭГ на федеральной платформе.

Памфилова также посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Ей продемонстрировали работу видеонаблюдателей, контакт-центр, группы разбора и мобильного реагирования. Помимо этого, она пообщалась с членами штаба.