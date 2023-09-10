Общественный штаб наблюдателей получил 211 обращений за два дня выборов в Москве

За первые два дня выборов в Москве в Общественный штаб наблюдателей пришли 211 обращений. Они касаются, в основном, организационных и технических вопросов. Никаких нарушений, которые могли повлиять на процесс голосования, не было, рассказал глава штаба Вадим Ковалев. Наблюдатели находятся на всех избирательных участках.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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