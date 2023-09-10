Общественный штаб: третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме

Нарушений, которые могли повлиять на процесс голосования в Москве, во второй день не зафиксировано. Электронная система в столице работает штатно. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

За тем, как проходит голосование в городе, следят примерно 11 тысяч волонтеров. Часть из них находится на участках, другие работают в штабе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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