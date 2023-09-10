Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 09:45

Политика

Общественный штаб: третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме

Общественный штаб: третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

Явка на выборах мэра Москвы за два дня превысила 33%

В Москве прошел второй розыгрыш в рамках акции "Миллион призов"

Более 2,5 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

В Москве прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов"

Сергей Газаров проголосовал на выборах мэра Москвы

В Москве завершился второй день выборов мэра

Более 2,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы

Владимир Соловьев проголосовал на выборах мэра Москвы

Нарушений, которые могли повлиять на процесс голосования в Москве, во второй день не зафиксировано. Электронная система в столице работает штатно. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

За тем, как проходит голосование в городе, следят примерно 11 тысяч волонтеров. Часть из них находится на участках, другие работают в штабе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика