Депутат МГД Гусева проголосовала на выборах мэра Москвы

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева приняла участие в выборах мэра Москвы. Она отдала свой голос на участке с помощью электронного терминала.

Гусева отметила, что большинство ее знакомых, друзей, родственников голосовали электронным способом. При этом она подчеркнула, что специально пришла на участок, чтобы проголосовать через терминал.

"Думаю, что очень удобная форма и через терминалы, достаточно взять паспорт, уже сканируются все данные, за полминуты можно проголосовать", – подчеркнула Гусева.

Ранее сообщалось о том, что по результатам второго дня голосования участие в выборах мэра Москвы приняли более 2,5 миллиона человек. По словам главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, серьезных нарушений во второй день голосования зафиксировано не было. Текущий избирательный процесс она оценивает как позитивный.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.



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