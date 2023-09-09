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09 сентября, 20:10

Политика

Тимати принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рэпер Тимати с помощью терминала на избирательном участке принял участие в электронном голосовании на выборах мэра столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я привык [ходить на выборы] <...> с паспортом, по месту прописки. Для меня это ритуал. <...> Нравится куда-то ходить, чувствовать сам процесс", – рассказал музыкант.

Он отметил, что голосовать с помощью терминала ему понравилось. По его словам, это быстро и удобно.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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