Второй день голосования в Москве прошел без нарушений – штаб по наблюдению за выборами

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Второй из трех дней голосования в столице прошел без нарушений. Об этом сообщает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"Штаб работает. Нет нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс, на выборы в столице", – сказал Ковалев.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

По словам зампреда Центризбиркома РФ Николая Булаева, первый день голосования также прошел спокойно. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в первый день голосования, 8 сентября, в Центризбирком поступило 213 обращений, которые связаны с вопросами проведения избирательных компаний. По ее словам, при такой масштабной работе столько обращений – мало.